L'hobby del giardinaggio costa caro al coltivatore di marijuana

E' finito nei guai per una pianta di marijuana alta 55 centimetri, e per 3 grammi della stessa sostanza stupefacente, un 36enne della Valmarecchia denunciato dai carabinieri di Novafeltria. Il ragazzo era finito nel mirino degli inquirenti dell'Arma che lo sospettavano del pericoloso hobby. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare la piantina di cannabis indica e, in un vasetto, l'infiorescenza già essiccata e pronta per essere fumata. Il tutto è valso al 36enne un deferimento per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.