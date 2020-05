L'impegno di una cittadina e del laboratorio riminese, nasce la mascherina per i sordi

E' stato progettato e fatto realizzare un modello di mascherina per i sordi. A sostenere il progetto il laboratorio Il Fiore Pelletteria di Rimini.

L'idea è partita grazie all'impegno di Lisa Aldrovandi, una cittadina di Pianoro, in provincia di Bologna, che ha voluto aiutare l'amica Angela.

"Dopo varie vicissitudini riusciamo finalmente ad inviarle il primo pezzo di prova ad Angela che ci ha aiuta a fare alcune modifiche perrendere il prodotto il più confortevole possibile. La mascherina per sordi che abbiamo chiamato "Angy" dedicandola a lei. Finalmente riuscirà a lavorare e a parlare con i colleghi o a fare le normali attività quotidiane che con l’obbligo della mascherina le erano molto difficili".

"Le mascherine prodotte sono assolutamente a regime e conformi al decreto legge. Lo sforzo e l’impegno sul progetto sia mio che da parte del laboratorio Il Fiore Pelletteria è nato per dare una preziosa opportunità di abbattere le barriere non solo alla mia amica Angela ma anche a tante altre persone sorde come lei".