L'importanza di conoscere un bene prezioso come l'acqua al centro di un incontro di Cna

In Italia il 61,8% delle famiglie italiane acquista acqua in bottiglia determinando un consumo medio di 192 litri di acqua a persona, un trend tutto italiano che stride con gli effetti inquinanti delle bottiglie di plastica. Se all'aspetto ambientale poi si unisce anche quello del risparmio economico risulta strategico valorizzare l'acqua da bere del rubinetto. Una prassi che determina anche una serie di accorgimenti e best practices a cui attenersi per fornire un servizio di qualità, tutto ciò è stato al centro del seminario tecnico sul trattamento dell'acqua potabile organizzato da CNA Rimini in collaborazione con Clima Acque, Think Water e Rimini Terme. Presenti installatori, progettisti ed i bagnini del Consorzio Rimini d’Amare.

Al centro l'acqua e le sue caratteristiche, i riferimenti legislativi, l'aspetto igienico sanitario, la prevenzione per la legionella con analisi dei problemi e relative soluzioni dell'attività quotidiana. “E' fondamentale, in un mercato sempre piu' competitivo” ha sottolineato Davide Ortalli Direttore di CNA Rimini “formare i nostri imprenditori e metterli nelle condizioni di garantire servizi di qualità e sicurezza per la persona; per farlo è necessario aggiornarsi continuamente ed avere sempre chiaro il quadro normativo di riferimento”. Nel settore acqua molto passa dalla prevenzione: filtrazione, addolcimento, trattamento dei circuiti di riscaldamento e l’utilizzo di apparecchiature per la purificazione dell'acqua da bere, sono tutte azioni valide per il rispetto dell'ambiente e della salute. Centrale anche la prevenzione per la legionella che interessa gli esercizi pubblici con i relativi aspetti normativi. La prevenzione parte dall'analisi di impianti a rischio, la consapevolezza delle temperature di proliferazione e dal campionamento e monitoraggio microbiologico periodico.