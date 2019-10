L'imprenditore Moretti: "Il futuro è nella responsabilità sociale e nelle tecnologie"

Fabrizio Moretti è stato fino al Dicembre 2018 Presidente della Camera di commercio di Romagna, frutto della fusione tra quella riminese e quella di Forlì e Cesena. Conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, Moretti ha espresso l'auspicio che il sistema camerale romagnolo possa trovare assetto definitivo: "Abbiamo vissuto anni difficili, la crisi economica e scelte governative non condivisibili hanno depotenziato le Camere che, invece, hanno importanza strategica. Basti pensare alle necessità delle aziende che devono affrontare i mercati esteri. Ma qualcosa sta cambiando, sono ottimista".

Moretti è, del resto, conoscitore dei mercati internazionali: la MP, azienda di famiglia fondata dal padre cinquanta anni fa, ha oggi commesse in Paesi come la Cina o gli Emirati arabi. L'imprenditore, originario di Bellaria, ha espresso, nel corso della trasmissione che andrà in onda Lunedi alle 23 e 15, convincimenti precisi anche sui doveri degli imprenditori: "Il nostro futuro sta nelle nuove tecnologie, se vorremo competere nel mondo. Ma anche in una più decisa responsabilità sociale nei confronti del nostro territorio: dovremo dare di più, restituire alla nostra terra ciò che ci ha concesso, concorrerendo attivamente al benesere sociale e culturale della Romagna ".