L'ingegnere batte tutti i record: decima sanzione per essere stato pizzicato a zonzo

Lui, ingegnere 62enne di Riccione, era salito agli onori delle cronache già nei giorni scorsi, per essere stato fermato e multato nove volte, nel corso dei controlli che le forze dell’ordine conducono, per far rispettare le misure restrittive adottate a contrasto del coronavirus. Irriducibile, ma pienamente consapevole del suo comportamento, è stato fermato dalle forze dell'ordine in bici, a piedi in in macchina, e non ha mai contestato le sanzioni e con garbo ha sempre spiegato la sua posizione. Nel corso del fine settimana, però, il professionista ha aggiornato il suo punteggio ed è stato multato dai carabinieri per la decima volta, un record, mentre camminava sulla spiaggia tra Riccione e Misano. “Voglio sentirmi libero – ha sempre detto a carabinieri e agenti che puntualmente lo pizzicavano in giro – so di violare la legge e so che le regole vanno rispettate. A chi stupidamente pensa di emularmi dico che le norme coercitive sono necessarie”.

