La banca invita i clienti a usare strumenti a distanza per le operazioni

Aderendo ai recenti provvedimenti e seguendo le indicazioni al fine di ridurre la mobilità e il diffondersi del contagio, Banca Popolare Valconca invita i clienti a utilizzare tutti gli strumenti a distanza (Home Banking, App, mail), oltre a usufruire dei Bancomat e degli ATM evoluti per le operazioni ricorrenti di sportello.

Oltre allo scopo di ridurre al massimo la mobilità e garantire una maggiore sicurezza ai dipendenti e ai clienti, Banca Valconca chiede alla clientela che avesse necessità improrogabili di telefonare alla filiale di riferimento per prendere un appuntamento.

L’Istituto bancario garantisce che tutti i servizi sono pienamente funzionanti e che dipendenti e Direzione restano al servizio della comunità: famiglie e imprese.

“In un contesto di grave emergenza sanitaria la Banca continua a lavorare assicurando il sostegno finanziario alle aziende e ai privati, sia in termini di sospensione delle rate di finanziamenti, sia per erogare nuovi finanziamenti, per le evidenti necessità che si stanno manifestando e si manifesteranno. – dichiara il Direttore Generale Dario Mancini - In questo momento di incertezza e confusione oltre che di paura, BPV è nelle condizioni di garantire ogni supporto sia consulenziale che operativo, tale da consentire di poter far fronte a tutte le richieste della clientela”.