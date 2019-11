La banda del bancomat colpisce in Valmarecchia, esploso uno sportello automatico

Nuovo colpo della banda del bancomat che, nella notte tra venerdì e sabato, è entrata in azione in Valmarecchia. Ad essere presa di mira dai malviventi è stata la filiale della Banca Malatestiana di Villa Verucchio con l'esplosione che ha provocato diversi danni. I residenti di via Tenuta sono stati buttati giù dal letto intorno alle 3 quando, la deflagrazione, ha fatto saltare in aria lo sportello automatico all'interno della struttura. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della "marmotta" che è riuscita a scardinare la cassaforte del bancomat permettendo alla banda di mettere le mani sui contanti e poi fuggire a tutta velocità prima dell'arrivo dei carabinieri. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione ma, dalle prime indiscrezioni, si parla di circa 15mila euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso, per identificare gli autori del colpo.