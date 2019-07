La banda del bancomat esagera con l'esplosivo e manda tutto in fumo

Miscela esplosiva troppo potente quella utilizzata, nella notte tra venerdì e sabato, dalla banda del bancomat che ha preso di mira la filiale di Santarcangelo della Cassa di Ravenna in via Giordano Bruno. I malviventi, almeno tre, sono entrati in azione alle 3 esatte quando hanno riempito lo sportello automatico con un mix di gas utilizzando la tecnica della marmotta. Appena dato l'innesco, però, il botto è stato talmente tanto forte che oltre a buttare giù dal letto i residenti di via Giordano Bruno ha mandato in cenere i contanti custoditi nella cassaforte. Vista la situazione, la banda non ha potuto far altro che scappare anche perchè, a poca distanza, era presente una pattuglia dei carabinieri che è accorsa immediatamente sul posto. Ne è nato un folle inseguimento ma, alla fine, la banda a bordo di una potente Audi è riuscita a seminare la gazzella. Sono in corso gli accertamenti sui filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dalle immagini, possano emergere elementi utili ad individuare gli autori.