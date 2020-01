La Befana arriva con un drone e porta tanti dolci doni ai bambini

Quest'anno a Torre Pedrera la Befana è arrivata con un drone che volteggiava nell'aria, poi è scesa ed è arrivata nella sala ricca di premi giocattoli per tutti i bimbi che giocando a tombola si divertono tutto il pomeriggio. Grande soddisfazione del comitato turistico per la fluenza di queste serate e per le numerosissime presenze, anche in visita al presepe di sabbia.