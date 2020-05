La biblioteca di Riccione riapre per il prestito dei libri

La Biblioteca comunale di Riccione riaprirà al pubblico - limitatamente al solo prestito librario e rientro dei volumi - dal prossimo lunedì 11 maggio, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13,50. La riapertura avverrà in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020 sulla gestione e il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19, mettendo in atto tutti i protocolli di sicurezza, di contingentamento degli accessi e di distanziamento fisico per la maggiore tutela dal contagio degli utenti e del personale in servizio. Per l'accesso alla biblioteca l'utente dovrà sempre indossare correttamente la mascherina protettiva e mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Nella galleria di accesso sarà istituita una prima postazione di accoglienza: l'utente che deve solo restituire i libri presi in prestito precedentemente e non intende prenderne altri, uscirà dopo aver restituito i volumi, collocandoli in una cesta in plastica. Prima di essere riammessi al prestito, i volumi rientrati trascorreranno un periodo di deposito di dieci giorni, come previsto dai protocolli di sicurezza. L'utente che intende chiedere altri libri, dopo aver depositato i volumi da restituire nell'apposito contenitore, potrà proseguire e raggiungere le due postazioni del prestito, all'interno della biblioteca, opportunamente distanziate. In questa fase, il lettore non potrà aggirarsi liberamente tra gli scaffali, come avveniva prima, ma riceverà il volume o i volumi desiderati dal bibliotecario. Conclusa l'operazione, il lettore verrà invitato ad uscire dall’ingresso posteriore, evitando di indugiare nella galleria o nel giardino per non incrociare altri utenti in attesa. Ad ogni postazione, apposite plance riporteranno affisse tutte le istruzioni e le norme di precauzione igienica utili a contrastare la diffusione del contagio. Dispenser di gel igienizzante saranno a disposizione del pubblico sia nella galleria che nei locali interni, e tutte le fasi del prestito verranno gestite con il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza.

“Siamo contenti di poter tornare seppur per gradi alla normalità e di poter garantire un servizio, come quello del prestito librario, ai cittadini- ha detto l’assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra -. Un buon libro fa sempre compagnia infatti in questi mesi abbiamo ricevuto molte sollecitazioni da parte degli utenti desiderosi di poter riavere la possibilità di accedere al servizio. Ovviamente anche per la Biblioteca sono state messe a punto le norme comportamentali e igieniche per garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti”.