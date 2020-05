La biblioteca fa il pieno di richieste e potenzia il servizio di prenotazione e consegna a domicilio

La biblioteca Baldini di Santarcangelo da lunedì 4 maggio potenzia il servizio di prestito a domicilio ampliando l’orario di prenotazione telefonica: oltre a lunedì, mercoledì e giovedì mattina dalle 9 alle 13,30, sarà possibile chiamare anche martedì e venerdì pomeriggio dalle 13,30 alle 18,30. Inoltre la consegna a domicilio verrà effettuata oltre che il giovedì mattina, anche il martedì mattina. In seguito alle indicazioni della Regione che da lunedì 4 maggio consentono la possibilità di ripristinare il servizio di prestito libri, la scelta dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo è stata quella di incentivare, come primo step, il nuovo servizio avviato già dal 15 aprile.

Servizio che ha infatti permesso di consegnare oltre 280 tra libri e dvd in meno di due settimane. Un risultato che evidenzia il grande interesse, espresso dalla nostra comunità, per la lettura e il cinema. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche inviando un messaggio alla pagina Facebook della biblioteca, indicando oltre al titolo dei libri e DVD richiesti anche il numero della propria tessera bibliotecaria. Il servizio rimane valido per i soli residenti del Comune di Santarcangelo. La Baldini quindi, come altre biblioteche del territorio, dal 4 maggio rimarrà ancora chiusa al pubblico, in attesa di definire le modalità per poter ritornare ad effettuare fisicamente i prestiti e la consegna dei libri in biblioteca, in base agli standard di sicurezza previsti per contrastare la diffusione del Covid-19.

Per informazioni è possibile contattare il servizio al numero 0541 356299 (lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 13.30 – 18.30) oppure inviare una mail a biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it.