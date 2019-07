La biblioteca universitaria dona 150 libri per ragazzi alla Gambalunga

Si arricchisce di 150 volumi la sezione dedicata ai ragazzi della Biblioteca Gambalunga grazie ad una donazione del Campus di Rimini. Il Comitato Scientifico della Biblioteca di Campus ha infatti deciso di regalare alla Civica i circa 150 libri della raccolta “The Extraordinary Library” per la storia dell’editoria per l’infanzia e della lettura. Un’occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e per ampliare il patrimonio librario a disposizione dei lettori più giovani.

La sezione “The Extraordinary Library” è nata dalla collaborazione tra Bologna Children’s Book Fair e Pitti Immagine, svolta a Pitti Bimbo 84, il Salone internazionale del childrenwear ed è stata presentata a Rimini nell’ottobre del 2017 alla Galleria dell’Immagine. Si tratta di una selezione di un centinaio di volumi provenienti da varie parti del mondo e che comprendono albi illustrati per ragazzi di editori internazionali che narrano la storia del costume, la vita delle grandi icone di moda, oltre all’evoluzione del design e dell’architettura. A questi si aggiungono volumi di letteratura per ragazzi a tema sportivo, altro settore centrale oltre alla moda del Campus riminese grazie ai corsi del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita, che promuove il ben-essere anche attraverso l’avviamento allo sport nei bambini.