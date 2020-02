“La Brasserie” di Rimini e “Da Gianni” di Riccione vincono il premio “Ambasciatori della Birra”

Si è svolta ieri durante Beer&Food Attraction, manifestazione di Italian Exhibition Group in scena al Quartiere Fieristico di Rimini che si chiude oggi, la premiazione organizzata dalla rivista "Il mondo della birra" che ha consegnato la targa “Accademia della Birra” e gli attestati agli “Ambasciatori della Birra”. Ad essere premiati, selezionati da una giuria di esperti fra gli oltre 600 candidati, 50 pub e birrerie che con la loro professionalità e la qualità dell’offerta valorizzano il prodotto birra. Tra i 50 premiati anche La Brasserie di Rimini e Da Gianni di Riccione, locali che propongono il marchio Birra Amarcord brand della famiglia Bagli titolare anche del Birrificio. I due locali vantano inoltre la presenza dell’Amarcord Tank, un progetto sul quale Birra Amarcord da anni sta investendo passione e know-how. Tra i primi ad aver proposto i Tank in Romagna, Birra Amarcord dal 2016 ha adottato con successo questa modalità di distribuzione della birra tanto che ad oggi sono 11 i locali territorio che hanno scelto gli Amarcord Tank.

La Amarcord Tank è una birra artigianale non pastorizzata, spillata senza anidride carbonica aggiunta. Presa dal tino di maturazione del birrificio e trasportata direttamente al locale attraverso l’apposita unità di trasporto, è subito pronta per essere servita al cliente. Niente magazzini di stoccaggio dunque e nessuna pausa presso le piattaforme. Dal Birrificio direttamente al bicchiere. A ritirare il premio il gestore de “La Brasserie” Gianni Sarti e il titolare del ristorante “Da Gianni” Andrea Bartoli, entrambi accompagnati da Elena Bagli, titolare insieme al fratello Andrea di Birra Amarcord, premiata anche come marchio di birra valorizzato nei due locali.