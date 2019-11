La bufala corre sul web: "Il ponte di Verucchio è a rischio di crollo"

Il ponte di Verucchio, nel riminese, non èaffatto crollato. La Provincia di Rimini corre ai riapri e smentisce "categoricamente" le voci circolanti in queste ultime ore sui social network circa un possibile crollo del ponte. Non solo, ma l'ente fa sapere che valuterà nelle prossime ore la possibilità di adire le vie legali per verificare se sussistono le condizioni di una denuncia per procurato allarme. Il tam tam si è scatenato nella mattinata di giovedì quando, su molti cellulari, si è diffuso un Whatsapp vocale dove un sedicente ingegnere strutturale, amico di amici, invitava tutti a non passare sulla struttura a rischio di crollo.