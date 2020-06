La burocrazia diventa più smart con i certificati anagrafici online

È già attivo il servizio per il rilascio di certificati anagrafici online tramite il sito del Comune. L’Amministrazione comunale di Santarcangelo ha infatti attivato la piattaforma Smart ANPR – collegata con la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – grazie alla quale è possibile ottenere i certificati anagrafici in modo comodo e veloce 24 ore su 24 dal portale web https://smartanpr.servizilocalispa.it/Portal (cliccare su “accedi ai servizi” e selezionare il Comune di Santarcangelo di Romagna), oppure attraverso una specifica App scaricabile sullo smartphone. Senza doversi recare presso gli uffici comunali, è quindi possibile richiedere il rilascio dei propri certificati anagrafici (stato di famiglia, residenza, cittadinanza, stato libero) o di quelli relativi ai componenti del proprio nucleo familiare attraverso la relativa App o, appunto, il portale dedicato.

L’accesso a Smart ANPR, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, può essere effettuato attraverso le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) oppure mediante carta d’identità elettronica (Cie). Per chi volesse accedere tramite Spid, ma non avesse ancora un’identità digitale, può richiederla facilmente dal sito www.spid.gov.it/ . Invece, per chi intende accedere all’applicazione mobile tramite Cie basta inserire il codice pin della carta d’identità e successivamente avvicinare la carta allo smartphone per consentire la lettura del chip tramite NFC. Il servizio Smart ANPR è infatti già integrato con l’App CieID sviluppato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano per l’accesso mediante carta d’identità elettronica ai servizi delle pubbliche amministrazioni. Ad oggi sono 6.442 le Cie in corso di validità emesse dal Comune di Santarcangelo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l’assessore ai Servizi Demografici Danilo Rinaldi, con la piattaforma Smart ANPR l’innovazione tecnologica e la semplificazione dei servizi comunali compiono un importante passo in avanti. “Utilizzando uno strumento digitale semplice e sicuro – dichiara l’assessore – è ora possibile ottenere in piena autonomia il rilascio dei certificati anagrafici con un risparmio di tempo significativo. Scegliendo il dispositivo più comodo in base alle proprie esigenze, ossia il portale web dedicato o l’App sul proprio telefono, i cittadini possono infatti evitare di recarsi in Comune e ottenere i certificati in pochi minuti”. “Considerando che ormai la maggior parte delle persone dispongono di uno smartphone e di una connessione internet – conclude l’assessore Rinaldi – e che sono sempre di più i cittadini in possesso della carta di identità elettronica o delle credenziali Spid, con questo nuovo servizio andiamo incontro ad un’esigenza molto sentita dalla popolazione. Anche perché in un momento come quello attuale, in cui l’accesso del pubblico agli uffici comunali avviene su appuntamento per limitare il numero di persone".