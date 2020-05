La Caritas rilancia la settimana della gioia con un'iniziativa social

Fino al 24 maggio, in occasione del quinto anniversario dell’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, è la Settimana Laudato Si’ e il tema sarà “Tutto è connesso”. Anche Caritas Diocesana, che a Rimini centro gestisce la casa Laudato si’ (luogo di accoglienza di persone in difficoltà, di incontro e confronto, per giovani e adulti, dove sperimentare una fraternità possibile), ha pensato di vivere questa settimana, proponendo a tutti “LaudatoSiWeek. EnJoy. Il futuro dipende da noi”.

Si tratta di condividere su Facebook e Instagram, taggando caritasrimini e con #LaudatoSi5, le “foto” che, in questi giorni così particolari, ci ricordino la gioia. “La gioia di essere insieme, la gioia di essere comunità, la gioia delle piccole cose, la gioia del creato. La gioia che nasce dalla consapevolezza che tutto è connesso e, che con la mia vita, anche io posso cambiare il mondo!”. Per condividere la gioia, non importa se chi partecipa utilizza Smartphone o macchine fotografiche professionali: basta solo ricordarsi di taggare caritas rimini e di aggiungere #LaudatoSi5. “Ti aspettiamo su Facebook e Instagram. – rilancia il direttore Mario Galasso – Connettetevi, amiche e amici, perché… tutto è connesso!”