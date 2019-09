La carta d'identità taroccata costa le manette a un giovane straniero

Nella notte tra lunedì e martedì, durante un controllo del territorio, una pattuglia dei carabinieri ha notato un ragazzo che si aggirava con fare sospetto nei pressi del pronto soccorso dell'Infermi e ha deciso di fermarlo per identificarlo. Al momento di esibire i propri documenti, il giovane ha presentato una carta d'identità romena ma la fattura ha subito destato non pochi dubbi ai militari dell'Arma che lo hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti. Dai controlli è così emerso che, in realtà, si trattava di un 20enne moldavo già noto alle forze dell'ordine e che la carta d'identità romena era uno scadente falso. Lo straniero, con tutta probabilità, ha utilizzato un documento contraffatto di un Paese comunitario per girare tranquillamente nell'area di Schengen. Irregolare in Italia, il 20enne è stato arrestato e martedì mattina processato per direttissima dove è stato condannato a 1 anno con la sospensione della pena.