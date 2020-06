“La Casa del Tempo”, il mercatino di antiquariato torna in piazza Ganganelli

Domenica 7 giugno torna a Santarcangelo “La Casa del Tempo”. Dopo i due appuntamenti annullati a causa dell'emergenza da Covid-19, il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage, che si tiene di consueto ogni prima domenica del mese, tornerà a riempire piazza Ganganelli dalle ore 9 alle ore 19. In mostra mobili e arredi, argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, principalmente dall'Ottocento in poi.

I circa 50 banchi di oggettistica e curiosità saranno dunque dislocati soltanto nella piazza centrale della città per poter garantire le norme sanitarie vigenti, mentre gli espositori metteranno a disposizione del pubblico dispenser per l'igienizzazione delle mani. Per l’occasione saranno presenti anche alcuni operatori che presidieranno la piazza per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa. Cittadini e visitatori, che nelle settimane scorse hanno più volte manifestato interesse per questo consueto appuntamento dedicato agli appassionati dell'antiquariato e del vintage, sono comunque invitati a indossare la mascherina e a rispettare le distanze di sicurezza.

“La Casa del Tempo” è anche un'occasione per visitare il centro storico di Santarcangelo con i suoi monumenti e i suoi musei. Per tutte le informazioni è possibile contattare lo Iat/Pro Loco al numero 0541/624.270. Si sta infine lavorando per definire i dettagli degli appuntamenti successivi del mercatino di antiquariato previsti per i mesi di luglio e agosto.