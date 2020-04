La Comunità di Montetauro dona una fornitura di mascherine alla polizia di Stato

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, numerose sono state le dimostrazioni di affetto e vicinanza manifestate dai cittadini riminesi nei confronti della Polizia di Stato. Da ultimo, la Piccola Famiglia Onlus di Ospedaletto di Coriano, meglio nota come Comunità di Montetauro di cui fa parte don Yan Liyong conosciuto in Italia come Don Savio, sacerdote originario della Repubblica Popolare cinese, che ha fatto pervenire, alla Questura di Rimini, svariate migliaia di mascherine per gli agenti di Polizia che ogni giorno svolgono un ruolo fondamentale per tutta la collettività. In questi momenti di dura prova, ciascuno, offre il meglio di sé, mostrando sentimenti di altruismo e mutuo soccorso che uniscono al di là delle differenze e delle distanze geografiche. La consapevolezza di volere venire incontro alle difficoltà di chi, nel proprio ambito, ogni giorno, con diverse modalità e responsabilità, lavora per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, ha determinato la Onlus all’altruistica importante donazione.

