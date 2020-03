La dichiarazione dell'Oms: "Il coronavirus è una pandemia"

IIl coronavirus è una pandemia. Lo ha dichiarato l'Oms, organizzazione mondiale della sanità che ha spiegato: "Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o negligenza. È una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o accettazione ingiustificata che la lotta è finita, portando a sofferenze e morte inutili".

Tuttavia come spiega lo stesso direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, "non abbiamo mai visto una pandemia scatenata da un coronavirus e non abbiamo mai visto una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo. Abbiamo chiesto ogni giorno che i paesi prendano provvedimenti urgenti e aggressivi. Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi di Covid-19, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più".

"Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza", ha annunciato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. "Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo", ha proseguito. Il premier, riguardo alla ulteriore stretta che la Lombardia ha fatto sapere di voler chiedere al governo, Conte ha evidenziato: "Siamo in attesa delle richieste. Non c'è nessuna chiusura verso misure più restrittive".

Coronavirus, che cos'è una pandemia

La pandemia è un'epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente attraverso vastissimi territori o continenti. Nelle ultime due settimane il numero di casi di Covid-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi coinvolti è triplicato. "Ci sono ora oltre 118mila casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Migliaia stanno lottando in questo momento negli ospedali per sopravvivere. Siamo molto preoccupati per l'allarmante diffusione e la gravità della situazione". Il capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato che saranno i singoli paesi a scegliere le misure più efficaci. Il consiglio dell'oms è quello di incrementare le misure di isolamento sociale, chiudere le scuole, interrompere i collegamenti.

