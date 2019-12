La Diocesi di Rimini in lutto per la scomparsa di don Pier Alberto Sancisi

Venerdì 27 dicembre, festa San Giovanni Evangelista, è deceduto alle 15.45 alla Villa Maria di Rimini, don Pier Alberto Sancisi, all’età di 78 anni. Don Pier Alberto Sancisi era nato a Santarcangelo il 27 marzo 1941. Ordinato sacerdote dal Vescovo mons. Emilio Biancheri il 29 giugno 1973, ha prestato servizio pastorale in diverse parrocchie. In particolare, tenne a battesimo la cura pastorale della nuova chiesa di San Benedetto, a Cattolica, nel 1979; e ha prestato servizio pastorale a S. Andrea apostolo in Poggio Berni, per ben 29 anni. Ha passato il testimone per sopraggiunti limiti di età a don Fabrizio Uraldi nel giugno 2016.

Nel corso della suo lungo servizio, don Sancisi si è speso come sacerdote non solo attraverso la pastorale ordinaria ma anche con la scelta di dedicarsi al servizio delle persone più fragili, creando strutture – come la coop. Sociale Edith Stein – ormai autonome. Attento e anche originale studioso delle Sacre Scritture da cui ha saputo trarre valori universali da porre come fondamenta per la realizzazione dell’essere umano, don Sancisi in particolare a Poggio Berni ha sostenuto progetti – anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, istituzioni e associazioni del territorio – per la valorizzazione degli spazi a servizio della comunità cittadina più ampia, favorendo l’incontro è la socializzazione per tutti.

Don “Piero” (così lo chiamavano tutti) era anche appassionato di arte e arti, terreno nel quale si è più volte cimentato, ad esempio come commentatore nello spettacolo “Vita di un uomo: Francesco d'Assisi” di Chiara Frugoni, e con Pier Paolo Paolizzi.

Lunedì 30 dicembre, alle ore 15.00, Messa esequiale, sempre nella chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo in Poggio Berni. Sarà presieduta dal vice Economo Diocesano don Luigi Ricci. Un ricordo di don Piero sarà tracciato da Don Stefano Vendemini, con il quale ha condiviso una lunga amicizia. Il Vescovo Francesco ha visitato don Piero alla Villa Maria venerdì scorso, poco prima di imbarcarsi per il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. Alla messa esequiale sarà letto un suo messaggio per don Piero. Trasporto della salma al cimitero di Santarcangelo.