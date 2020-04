La diocesi rinvia la beatificazione di Sandra Sabattini

I fedeli dovranno attendere anche per la beatificazione di Sandra Sabattini. La diocesi ha infatti rinviato, a data da destinarsi, la celebrazione in programma in Fiera a Rimini il 14 giugno, come confermato dal vicario generale don Maurizio Fabbri.

Beatificazione di Sandra Sabattini

„Il 2 ottobre 2019 Papa Francesco ha promulgato il decreto riguardante la beatificazione di “Alessandra (Sandra) Sabattini, Laica” e monsignor Lambiasi le ha dedicato un libro. Rimini, Beatificazione di Sandra Sabattini: annunciati luogo e orario della cerimoniaNata a Riccione il 19 agosto 1961, Sandra Sabattini ha respirato la fede fin da piccola e ancor più quando, insieme ai genitori ed al fratellino, va a vivere nella canonica dello zio prete, don Giuseppe Bonini, a Misano Adriatico, e di seguito a Rimini, nella parrocchia di San Girolamo. A 12 anni incontra don Oreste Benzi e la comunità “Papa Giovanni XXIII”. Si spende nel servizio per i disabili e per i tossicodipendenti, e va a cercare i poveri di casa in casa. Nel 1980, dopo il diploma di maturità scientifica a Rimini, si iscrive alla Facoltà di Medicina all’Università di Bologna. Uno dei suoi sogni è diventare medico missionario in Africa. Fidanzata con Guido Rossi dall’agosto 1979, anch’egli membro della Papa Giovanni, insieme vivono una relazione improntata ad un amore tenero e casto, alla luce della Parola di Dio. Il 29 aprile 1984, ad Igea Marina, mentre si reca ad un incontro della Papa Giovanni, viene investita da una macchina, entra in coma e muore il 2 maggio successivo. È stato accertato un miracolo dovuto alla intercessione della giovane riminese, e così la Venerabile è stata iscritta da Papa Francesco tra i beati.

Oltre alla beatificazione di Sandra, sono stati rinviati anche altri appuntamenti come il tradizionale campo lavoro missionario così come dell’assemblea sinodale coi giovani che potrebbe tenersi a febbraio 2021. La Tre giorni del Clero prevista per il 3-5 giugno è stata sospesa. Diverse parrocchie, inoltre, stanno decidendo di rimandare cresime e prime comunioni in autunno.“

