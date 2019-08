La discussione per una precedenza finisce a botte, automobilista in ospedale

Si è conclusa con un cittadino nordafricano finito all'ospedale, e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni, la furiosa lite stradale andata in scena martedì pomeriggio a Torre Pedrera. Un'aggressione in piena regola quella che, verso le 14.45 in via Porto Palos, ha visto il conducente di un'auto e un amico a bordo prendersela con un marocchino al volante di un furgone. A innescare la discussione ci sarebbe stata una precedenza non data alla rotatoria con gli automobilisti che sono scesi dai rispettivi mezzi per far valere le loro ragioni. All'improvviso i due uomini che si trovavano sull'auto sono saltati addosso al nordafricano iniziando a picchiarlo per poi scappare facendo perdere le loro tracce. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri. Per il marocchino si è reso necessario anche l'arrivo di un'ambulanza del 118 coi sanitari che, dopo averlo soccorso, lo hanno portato all'Infermi di Rimini. I presenti hanno ricostruito la scena ai carabinieri che, grazie al numero di targa preso dai testimoni, sarebbero già sulle tracce degli aggressori.