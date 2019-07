La fama di spacciatore gli costa le manette, nei guai anche gli acquirenti

Nella notte tra martedì e mercoledì una pattuglia della polizia di Stato stava transitando sul lungomare Murri quando, gli agenti, hanno notato una loro vecchia conoscenza che stava confabulando con due giovani. L'uomo, un campano 43enne, era già noto alle forze dell'ordine per i suoi reati legati agli stupefacenti e, il personale della Volante, ha deciso di fermarlo per un controllo sospettando che stesse vendendo droga ai ragazzi coi quali stava parlando. In un primo momento, il pusher ha negato ogni addebito sostenendo di non avere addosso nulla di illegale. Perquisito nel pacchetto di sigarette che aveva in mano è stata rinvenuta una pallina di cocaina da 1 grammo e, alla successiva richiesta di fornire lo stupefacente che aveva in possesso l'uomo ha dapprima negato di averne ancora per poi estrarre dalla borsa del tabacco altre 4 dosi della stessa sostanza.

Gli acquirenti, messi alle strette, non hanno potuto far altro che confermare la vicenda raccontando di conoscere di fama il 43enne, solito a girare in bicicletta sul lungomare nella zona dei locali per offrire droga, e di stare comprando da lui della cocaina prima dell'arrivo degli agenti. Il pusher è stato quindi arrestato e portato in Questura. Dopo una notte in camera di sicurezza, il campano è stato processato per direttissima mercoledì mattina.