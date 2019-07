La farmacista derubata: "Rovinata dai ladri, rischio di dover chiudere la mia attività"

E' un appello accorato quello lanciato sulla sua pagina Facebook dalla dottoressa Elena Morri, la titolare della parafarmacia sulla Marecchiese ripulita dai ladri nella notte tra mercoledì e giovedì. Un colpo che, oltre a far sparire i 1000 euro del fondocassa, ha visto i malviventi impossessarsi di merce per un valore di 10mila euro che rischia di mettere in ginocchio l'attività della professionista. "Sono sempre stata una persona onesta - ha spiegato la farmacista sfogandosi sul social network - ho sempre cercato di aiutare i clienti il piu possibile, alcuni mesi con lo sconto fisso del 10 per cento e ho lavorato senza portarmi a casa lo stipendio. Ma come sempre le persone perfide malvagie e senza scrupoli continuano a fare del male. Già 5 anni fa avevo subito una rapina a mano armata che mi aveva seriamente fatto vacillare, ma quello che è successo questa notte è ancora peggio.Questa notte sono entrati i ladri, hanno portato via oltre la metà della merce che avevo, la maggior parte della quale ancora devo pagare".

"Questa è una richiesta di aiuto e di ricerca di comprensione - aggiunge la dottoressa Morri. - Non so se riuscirò a non chiudere, molto difficile non farlo perché mi ritrovo a dover pagare migliaia e migliaia di euro di merce che non ho più, quindi con cosa la pago se i soldi non entrano più? E se ne ordino di nuova non posso sostenere la doppia spesa , non penso di farcela questa volta, non più. L’unico appello che faccio è capire che nel periodo che ancora sarò aperta non potrò fare lo sconto del 10 per cento, e l’unica speranza che ho di non chiudere è chiedere a tutti voi di spargere la voce per far sì che tante, tantissime persone vengano a comprare da me, perché altrimenti non ce la farò a ripagare tutto. Non chiedo elemosina, chiedo solo un aiuto".