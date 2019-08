La favola di Pinocchio rivive a Riccione in piazzetta San Martino

A quasi 140 anni dalla sua pubblicazione Pinocchio continua a essere non solo uno dei libri più amati e tradotti al mondo, ma anche una fonte inesauribile di suggestioni teatrali. Grande successo di pubblico, ieri sera in piazzetta Sa Martino per l’allestimento creato da Romina Biasi, e portato in scenda dalla Compagnia del Ranocchio, formata da un gruppo di genitori dei bambini dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata Scuola Primaria e dell’Infanzia di Riccione. E’ stato uno spettacolo per tutta la famiglia che ha visto tra il foltissimo pubblico la presenza di numerosi e allegrissimi bambini che con vivacità hanno partecipato al gioco della narrazione. In questa versione del celeberrimo libro di Collodi la storia è narrata coralmente con semplicità e immediatezza. Dalla faticosa creazione del burattino al funerale del Grillo, dall’incontro con Mangiafuoco e Lucignolo all’interrogatorio del Gatto e della Volpe, dal Paese dei Balocchi all’abbraccio con Geppetto nella pancia della balena. Tutti i passaggi, soprattutto quelli più divertenti, sono stati sottolineati dalla narrazione, dalle canzoni e dalle azioni dei volenterosi e bravissimi genitori-attori in un gioco di invenzioni continuo e imprevedibile. Dopo il successo di “Pinocchio” crescono le aspettative per i prossimi eventi in programma in Piazzetta San Martino, con a seguire il 16 Agosto alle 21,00, lo spettacolo teatrale di Carlo Tedeschi, “Senza Fili”, a cura della Compagnia del Lago. Anche questo rivolto ad un pubblico di grandi e piccini con oltre 40 artisti in scena tra mimo, danza, canto e circo.