La Giunta Regionale visita la provincia e porta in dote investimenti per 12,5 milioni

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini riunisce la sua giunta a Cattolica, incontrando i sindaci della provincia di Rimini. E porta in dote un tesoretto da 12,5 milioni di euro da dividere tra gli enti locali. Più nel dettaglio 3,5 per il Comune di Rimini, due per la Provincia, 110.000 euro per quelli più piccoli e il resto per i rimanenti in base a popolazione, perequazione e solidarietà territoriale. La stessa cifra, 12,5 milioni di euro, viene assegnata anche alla provincia di Piacenza e un milione al Comune di Medicina, le tre aree in regione più colpite dal coronavirus, e 14 per le aree montane e interne. Si tratta infatti di finanziamenti dal Programma straordinario di investimento per i territori colpiti dalla pandemia e aree montane ed interne. I fondi verranno utililizzati "il più velocemente possibile", spiega alla stampa Bonaccini, in progetti subito cantierabili. Insomma "ci aspettiamo al più presto" la lista dei cantieri. Si tratta di risorse che cresceranno grazie a quelle provenienti da Europa e governo e che verranno investite in strade, scuole, manutenzione del territorio, cultura, turismo. Per una "ripartenza solida e inclusiva". Ne esce confermato, commenta il presidente della Provincia Riziero Santi, "il sistema virtuoso degli Enti locali creato in questi anni, di cui la Regione è parte integrande e guida attiva e che si basa sulla solidarietà territoriale". Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari sottolinea che "il momento è drammatico ma anche straordinario, se si risponde in maniera repentina alle esigenze di imprese e cittadini, se gli enti vincono le cause con le banche, significa che il Paese sta cambiando e ce la puo' fare".

"Pensiamo a investimenti importanti anzi giganteschi". Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini incontrando i giornalisti a margine della seduta della giunta riunita questo pomeriggio a Cattolica nell'ambito di un tour nella provincia di Rimini. E tra gli investimenti c'è il Metromare. "Stiamo presentando al governo il progetto che arriva fino a Ravenna- annuncia Bonaccini- e poi fino a Comacchio". Si tratta di un "investimento da svariati milioni", sottolinea. Dunque, fai conti, "40 milioni già ricevuti, 49 per arrivare fino in Fiera e infine l'altra tranche che arriva fino a Cattolica". È il segnale, conclude, che "dobbiamo svoltare sulla cosiddetta sostenibilita' con interventi green".

Costa e turismo sono tra i settori "più colpiti" dall'emergenza sanitaria. Tuttavia "luglio sta andando meglio e agosto andr+èmeglio di quanto ci immaginavamo". Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a margine della seduta della giunta oggi a Cattolica in provincia di Rimini. "Siamo in ripresa- conferma- e la costa farè la parte del leone. Lo deve fare- aggiunge- perchè ai 34 milioni di euro dati ai sindaci per il waterfront il prossimo anno ne daremo altrettanti per la cartolina del lungomare piu' bello del mondo".

“È significativo e importante partire da Rimini, una delle zone più colpite dall’emergenza sanitaria che ci stiamo progressivamente lasciando alle spalle - ha commentato il presidente dell'assemblea regionale, Emma Petitti. - Nei giorni più difficili dell'emergenza sanitaria, l’Assemblea legislativa si era appena insediata e posso affermare con orgoglio che il lavoro svolto in un momento così delicato è sempre stato improntato all’insegna dell’unità e della condivisione. Credo che sia stata una grande lezione e ne va reso atto ai protagonisti, consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza, che nel momento più critico hanno messo da parte le magliette della loro squadra per indossare quelle tutte uguali dell’Emilia-Romagna”.

Entrando nel merito degli interventi messi in campo dalla Regione per fronteggiare l’emergenza, la presidente Petitti ha ricordato: “Grazie a questa stessa condivisione abbiamo deciso di destinare 12,5 milioni di euro alla realtà riminese. Da parte mia quindi non può che esservi un plauso rispetto al percorso effettuato e al risultato ottenuto che, sono certa, troverà condivisone anche da parte dell'Assemblea legislativa, che sarà coinvolta nel percorso dell’iter che porterà allo stanziamento di tali importanti risorse”.

“Il ruolo della Regione in questi casi è fondamentale- ha concluso Emma Petitti- perché funge da effetto moltiplicatore rispetto a politiche espansive che al momento non possono che aiutarci a riprenderci da un impatto economico della crisi molto pesante. Quindi salutiamo con favore questo bel momento e rimbocchiamoci le maniche affinché anche in futuro la nostra comunità provinciale possa trovarsi unita nell’affrontare le importanti sfide che ci attendono”.