La giustizia gli presenta il conto per un vecchio furto di un'auto

A distanza di 12 anni è arrivato il conto che aveva in sospeso con la giustizia per un 44enne attualmente agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica della Valmarecchia. I carabinieri di Novefeltria, infatti, hanno arrestato l'uomo per eseguire un ordine di carcerazione in quanto il malvivente nel 2008 era stato pizzicato in flagranza a rubare una vettura in provincia di Foggia e per il quale stava beneficiando della sospensione condizionale della pena. Al termine delle pratiche di rito, il 44enne è stato riportato nella comunità per scontare la condanna.