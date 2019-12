La giustizia presenta il conto: per il cumulo di reati arriva la condanna definitiva

Nella mattinata di martedì i carabinieri della Stazione di Miramare hanno individuato e arrestato un 50enne riminese in esecuzione di una ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Rimini. L’uomo, che dal 2009 al 2014 era stato arrestato più volte per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minaccia e furto, a conclusione dei relativi processi deve scontare una pena cumulativa di anni 4 e mesi 11 di reclusione. Portato in caserma per le pratiche di rito, il 50enne è stato poi trasferito nel carcere dei Casetti.