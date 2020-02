La grande distribuzione regge all'accaparramento, scaffali pieni nei supermercati

Dopo le giornate campali di domenica e lunedì, quando la psicosi da Coronavirus ha fatto scattare l'accaparramento di generi alimentari nei supermercati, nella giornata di martedì la situazione è tornata alla normalità. Sugli scaffali della grande distribuzione la merce è tornata a fare bella mostra di sè e, al momento, non si registrano casi di incetta. Sie nei reparti del fresco che in quelli del surgelato, così come per le acque minerali e per altri generi di prima necessità, tutto è tornato alla calma con le scorte che hanno rimpinguato i vuoti. Allo stesso tempo, nella mattinata di martedì non si sono registrati gli assalti ai supermercati come era successo anche ieri. L'unica cosa che risulta ancora introvabile in tutto il territorio è l'amuchina e le mascherine.