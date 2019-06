La grande festa della Molo Street Parade: il biglietto a pagamento non frena la voglia di musica

Il biglietto a pagamento non ha fermato la voglia di musica. Migliaia e migliaia di giovani hanno ballato dal tardo pomeriggio di sabato e fino a notte fonda in un porto trasformatosi in una discoteca a cielo aperto per l'ottava edizione della Molo Street Parade. Protagonista è stata la house elettronica. Imponente il dispositivo di sicurezza tra forze dell'ordine e vigilanza privata. Ad animare la spiaggia libera davanti Piazzale Boscovich Holi Dance Festival e la onenight Diabolika.

Quest'anno sono stati sei i pescherecci selezionati per partecipare alla Molo Street Parade: vere e proprie consolle galleggianti, dove si sono esibiti un'ottantina di dj sia italiani che stranieri, in rappresentanza dei più variegati generi musicali: urban, edm, house, techno, revival, electro swing e tanto altro ancora. Il tutto mentre sulle banchine del Molo i pescatori hanno servito i piatti simbolo della cucina locale, il pesce azzurro, in ossequio al fortunato slogan ''dj set & sardoncino" che accompagna la Molo sin dalla sua nascita. Il tutto spalmato su un chilometro di molo ed un chilometro di lungomare, con aree food e lounge e un vero proprio centro estetico a cielo aperto, grazie ad Obiettivo Bellezza, dove è stato possibile usufruire di un servizio di make up completamente gratuito.

La novità assoluta è stata rappresentata dallo spettacolo pirotecnico curato da Antonio Scarpate, autentico maestro del fuoco. Tra i dj guest della Molo 2019 David Morales e Hector Romero, massimi alfieri mondiali della House Music, grazie anche e soprattutto alle loro release con l'etichetta discografica Def Mix. Morales, capace di aggiudicarsi nel 1998 i Grammy Awards (gli Oscar della Musica) deve essere considerato tra i primi ad aver assunto il ruolo di superstar della consolle.