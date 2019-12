La Lotteria Italia perde il suo fascino, in calo la vendita dei biglietti

I più fedeli attendono l'appuntamento con la Dea Bendata, fissato come da tradizione per il giorno dell'Epifania. Ma secondo quanto riportato da Agipronews, non c'è più quella suspance di una volta per la Lotteria Italia che negli ultimi anni ha assistito a un inesorabile calo dei tagliandi venduti. Si viaggia verso i 7 milioni di biglietti staccati e un incasso di 35 milioni di euro quando, lo scorso anno, il dato finale si fermò a 8,6 milioni e, nel 2017, a 8,8. L'Emilia Romagna, con 665mila tagliandi staccati nel 2018 si è confermata al terzo posto nelle vendite della passata edizione. Bologna leader delle vendite, con 229.410 tagliandi venduti, mentre a Reggio Emilia si è registrato un calo (41.260 biglietti) del 28,1%. Rimini, invece, è stata la provincia che ha tenuto di più: i 44.580 tagliandi rappresentano un meno 8,7%. A Ferrara le vendite sono state 47.740, a Forlì-Cesena 58.800, a Parma, 76.160, Modena 84.700, Piacenza 46.230, mentre Ravenna ha chiuso con 36.840 biglietti venduti. Un decremento dovuto in parte, secondo Agipronews, all’assenza del “gratta e vinci” abbinato che, nelle precedenti edizioni, garantiva dei premi istantanei. Lunedì 6 gennaio, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.