La marineria dona pesce, cozze e vongole alla Protezione civile per chi vive in difficoltà

Per la settima settimana consecutiva, la marineria locale ha contribuito venerdì con una grande donazione alla Protezione Civile del Comune di Rimini, impegnata negli aiuti alle persone e alle famiglie in temporanea difficoltà. Ben 130 chili di vongole, 300 chili di cozze e 14 casse di pesce, rispettivamente da parte di Consorzio Pesca Vongole di Rimini, Consorzio Miticoltori dell'Emilia Romagna e Coop. Lavoratori del Mare di Rimini.

Le donazioni sono state consegnate a Caritas, Associazione Papa Giovanni XXIII, Santo Spirito, Parrocchia di Miramare per la cucina dei pasti e consegna a famiglie in difficoltà. Nono solo, i pescatori hanno donato anche altri alimenti acquistati - in aggiunta al loro pesce - proprio per rifornire la Protezione Civile. Si tratta di alimenti che, durante gli acquisti per rifornire le cambuse delle proprie imbarcazioni, dedicano proprio alla solidarieta'. Alla lista dei donatori di questa settimana si aggiungono Angelo Rattini (AR98), con 200 burger di pesce, il Panificio Fellini e i cittadini che continuano a lasciare alimenti in appositi carrelli di raccolta posti in alcuni supermercati. I volontari del gruppo comunale e tutte le associazioni aderenti continuano a prestare il loro lavoro per la Protezione Civile del Comune di Rimini dall'inizio dell'emergenza. Ai lavoratori del mare, ai volontari, alle aziende e ai cittadini che continuano ad aiutare la Protezione civile, va il ringraziamento da parte della comunità e dell'Amministrazione comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Agenzia Dire)