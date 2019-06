La Municipale a caccia di venditori abusivi sulla spiaggia coi nuovi quad

86 rinvenimenti, 7 sequestri amministrativi ed altrettanti verbali sono stati elevati nel corso di 30 servizi specifici di contrasto all’abusivismo commerciale in cui la Polizia locale di Rimini è impegnata dal 15 maggio scorso. Un’attività specifica predisposta dal Comando della Pm si concluderà con la stagione balneare il 15 settembre prossimo e vedrà all’opera un nucleo speciale, formato da una ventina di operatori della Pm che saranno impegnati in più turni anche avvalendosi durante i controlli di action camera così da documentare le modalità d’intervento.

Un inizio dell’attività di contrasto all’abusivismo commerciale sull’arenile della Polizia municipale di Rimini che quest’anno, specie all’inizio e al termine della stagione balneare, vedrà come novità l’entrata in servizio dei quad. Si tratta di due mezzi recentemente acquistati che, per proprie caratteristiche tecniche, consentiranno agli agenti di muoversi in ambienti accidentati o difficili come appunto l’arenile, muovendosi con maggiore velocità e agilità a seconda delle necessità del servizio ed ampliando così le aree di controllo.

Braccialetti (1.660), occhiali (264), collane e anelli (408), radio (65), orologi (24) e poi ancora teli mare, ombrelli, foulards, cavigliere, i generi di mercanzia più diffuse sequestrate nel corso di questo primo scorcio d’attività che al termine della stagione 2018 ha portato a più di mille sequestri amministrativi e a 888 rinvenimenti di merci, riducendo pressoché a zero, il fenomeno delle vendite stanziali nei ‘mercatini’ non autorizzati che fino a qualche anno fa, specie nella zona sud della città, hanno occupato abusivamente intere porzioni di arenile.

Un risultato frutto di un cambiamento di strategia nell’azione di contrasto adottata dalla Polizia municipale in collaborazione con le altre forze dell’ordine, che ha portato, con un incremento annuo, costante dai 197 sequestri amministrativi del 2013 ai risultati attuali. Ciò ha consentito di tenere sotto controllo le articolazioni più evidenti (occupazione della spiaggia, vendita capi fasulli) di un fenomeno che, con l’applicazione della nuova strategia coordinata adottata con le altre forze di Polizia in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza coordinato dalla Prefettura, si conferma nei numeri e nei fatti decisamente e sensibilmente ridimensionato rispetto a qualche anno fa.

“Se il fenomeno dilagante di qualche anno fa è oggi solo un ricordo – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – lo dobbiamo in gran parte all’impegno e alla professionalità degli agenti che quotidianamente operano in condizioni difficili sul territorio. E’ grazie a loro che oggi possiamo guardare con ottimismo, ma senza abbassare di un millimetro la guardia, all’avviarsi della stagione balneare nel rispetto delle regole. Non sarà il sol campo in cui i nostri agenti, che vogliamo ringraziare, opereranno per far sì che le vacanze di tanti si possano svolgere serenamente, ma manterremo alto il controllo e il contrasto a tutti quei fenomeni, come ad esempio quello delle tre carte, che a Rimini non vogliamo.”