La Municipale interviene per sciogliere gli assembramenti nel parco

Domenica di inteso lavoro per gli agenti della polizia Municipale che, in forze, sono scesi in strada per far rispettare le distanze sociali imposte nella Fase 2 dell'epidemia. Ben 45 le divise in campo che, dal porto alle piazze passando per i parchi, hanno vigilato sul corretto comportamento delle persone e sull'obbligo di indossare la mascherina. Secondo quanto comunicato dal Comune di Rimini, qualche chiamata è arrivata alla sala radio per degli assembramenti nel Parco XXV aprile dove, gli agenti, sono intervenuti per distanziare le persone. Molto frequentato anche piazzale Boscovich ma, come ha specificato palazzo Garampi, "nel complesso non vi sono stati al momento episodi a livello di quanto accaduto sui navigli a Milano".

