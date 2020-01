La musica di DeeJay On Ice affolla Riccione per i concerti del 1 gennaio

Successo di pubblico l’appuntamento dedicato ai più giovani che, in compagnia di Rudy Zerbi, ha animato il palco di piazzale Ceccarini a Riccione per DeeJay On Ice coi tradizionali concerti del 1 gennaio. A scaldare la folla che ha assiepato la Perla Verde gli idoli dei giovani con la bella musica di Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi e la sua incantevole voce. Insieme a lui a far divertire il pubblico di Piazzale Ceccarini ci saranno anche i The Kolors e Shade. Un pomeriggio di musica e divertimento che ha chiuso la 3 giorni targata DeeJay con lo spettacolo pirotecnico proprio dal Palazzo del Turismo.