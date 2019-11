La nazionale italiana di calcio a Misano per le qualificazione del campionato europeo U19

Misano conferma di essere un’eccellenza e una destinazione sportiva privilegiata a livello nazionale ospitando un nuovo grande evento di sport. Dal 13 al 19 novembre allo Stadio Santamonica, si svolgeranno le ‘Qualifying Round’, il primo step di qualificazione ai prossimi campionati europei maschili Under 19 di calcio. Nell’impianto sportivo misanese si svolgeranno 3 delle 6 partite del gruppo 6 che vedrà al via la nazionale italiana insieme a Slovacchia, Cipro e Malta. La formula del torneo prevede che le prime due di ogni girone (più la migliore terza sui 13 gironi complessivi) si qualificano per la successiva Fase Élite, mentre la fase finale si disputerà a luglio 2020 in Irlanda del Nord.

L’Italia potrà sfruttare il fattore casalingo per conquistare uno dei due posti che danno accesso alla Fase élite: la Nazionale italiana farà il suo esordio nel torneo continentale contro Malta mercoledì 13 novembre alle ore 15:00 a Misano Adriatico allo Stadio Santamonica, sabato 16 alle ore 15:00 affronterà i pari età di Cipro a Santarcangelo di Romagna e martedì 19 alle ore 15:00 giocherà l’ultimo incontro del girone a Misano Adriatico contro la Slovacchia. L’ingresso allo Stadio sarà gratuito per tutte le partite.

“E’ con grande piacere che la città si prepara ad accogliere la nazionale italiana insieme alla rappresentative di Slovacchia, Cipro e Malta – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. Non è la prima volta che il nostro Stadio viene scelto per ospitare manifestazioni e squadre top level. Questo significa che siamo una destinazione sempre più interessante e lo dobbiamo grazie alla collaborazione virtuosa che negli anni è stata portata avanti sia con i privati che con le società del territorio come in questo caso, la Vis Misano che affianca la Federcalcio Italiana a livello tecnico per l’organizzazione delle partite”.