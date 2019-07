La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina alla palestra Carim per prepararsi agli Europei

La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è impegnata in questi giorni alla Palestra Carim di Rimini nel collegiale di cooperazione tecnica internazionale con le nazionali di Gran Bretagna e Stati Uniti, in preparazione alla partecipazione ai Campionati europei che si giocheranno a fine agosto in Polonia, validi per la qualificazione ai Giochi paralimpici di Tokyo. L’assessore allo Sport Gian Luca Brasini questa mattina ha incontrato gli azzurri per portare al team il saluto dell’Amministrazione Comunale. Le tre nazionali, che da domani saranno impegnate in un trofeo a San Patrignano, proseguiranno la preparazione a Rimini fino al 21 luglio.