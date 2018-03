La neve è tornata in tutto l'entroterra, in quota sfiorati i -7 gradi

Rispettate in pieno le previsioni meteo che, per questo primo giorno di primavera, promettevano maltempo, freddo e neve a partire dalle quote collinari. Un colpo di coda dell'inverno che, al momento, non ha trovato nessuno impreparato e, nonostante tutto l'entroterra risulti imbiancato da accumuli di diversi centimetri, non ci sarebbero problemi alla circolazione stradale sia in Valmarecchia che in Valconca. A spaventare di più è la colonnina di mercurio che, in quota, nella notte tra martedì è mercoledì è scesa fino a sfiorare i -7 gradi per poi risalire, nella prima mattinata, a -3 gradi.