La Notte delle Streghe, il governatore Bonaccini in visita a San Giovanni

In un venerdì carico di presenze, spettacoli ed animazioni, il Presidente Bonaccini si è recato in visita a San Giovanni in Marignano per scoprire “La Notte delle Streghe”. Accolto dalla Giunta comunale e da una delegazione di Streghe, ha ricevuto un presente contenente: Il vino delle Streghe di Fattoria Poggio San Martino, la Salsa Stregata di Olio Ferri, la scopina scacciaguai di Fioreria d’Arte, il libro “La Notte delle Streghe, una festa di sogni e di segni” e “Castello mirabilis” a rappresentanza della ricchezza della comunità marignanese.

Il presidente, insieme alla Giunta comunale, nelle oltre 4 ore di visita, ha potuto toccare con mano la realtà della manifestazione, fatta di spettacoli di artisti internazionali, scenografie tematiche, ma anche animazioni e proposte dell’Associazionismo locale. Un paese al lavoro ed un numero di volontari incredibile: oltre 300 le persone che ogni sera sono a servizio della festa per stand gastronomici, animazioni, parcheggi, sicurezza… Il Presidente ha potuto assaggiare questa realtà, stando tra la gente e conoscendo in prima persona il territorio e le tradizioni della principale manifestazione marignanese.

"Partecipare a La Notte delle Streghe è stata l’occasione per toccare con mano come una comunità riesce a rendere una bellissima manifestazione popolare patrimonio di un intero territorio - ha affermato Bonaccini -. Decine di migliaia di presenze in cinque giornate piene di sorprese, spettacoli, eventi". Soddisfatta la Giunta, che ha potuto presentare il fiore all’occhiello degli eventi marignanesi e fare conoscere ancora meglio la realtà ed il territorio comunale.