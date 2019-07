La Notte Rosa dello Ior, il capodanno dell'estate si tinge di solidarietà

L’appuntamento più importante dell’estate romagnola è oramai alle porte: la “Notte Rosa” aprirà infatti i battenti questa settimana, portando sulla Riviera Adriatica un carico eccezionale di stelle ed artisti della musica e non solo, per un evento indimenticabile. Saranno circa 400 gli appuntamenti gratuiti a cui si potrà assistere in occasione di questa 14° edizione: un numero esorbitante tenendo in considerazione la lunghezza del nostro litorale, di circa 130 km. Quest’anno anche l’Istituto Oncologico Romagnolo prenderà parte alla grande festa: gli stand dei volontari IOR, dislocati su tutta la provincia di Rimini, ospiteranno i professionisti di Obiettivo Bellezza by Formart nella serata clou della “Notte Rosa”, ovvero venerdì 5 luglio, per garantire a tutte le persone che prenderanno parte a questo grande evento la possibilità di partecipare distinguendosi nel look e nella sensibilità nei confronti della lotta contro il cancro. A fronte di un’offerta minima di 5 euro parrucchieri ed estetisti offriranno tocchi di originalità allo stile di tutti coloro che si riverseranno in Riviera per i festeggiamenti: e tra tatuaggi temporanei glitterati, trucchi fluo e colpi di rosa ai capelli, contribuiranno a rendere l’appuntamento un’occasione indimenticabile. Il ricavato sarà interamente utilizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo a favore dei servizi d’assistenza gratuiti dedicati al malato e alla sua famiglia. In questo modo, un vezzo di bellezza potrà trasformarsi in un pensiero concreto verso chi non potrà prendere parte ai festeggiamenti perché impegnato nelle terapie.

Saranno numerose le location in cui sarà possibile sottoporsi alle cure dei professionisti di Obiettivo Bellezza by Formart, distribuite nelle zone nevralgiche del territorio di Rimini e provincia. La più prestigiosa sarà sicuramente quella di Piazzale Fellini, dove si esibirà un mostro sacro della musica italiana come Francesco De Gregori: lo stand IOR rimarrà aperto dalle 19:30 a mezzanotte per tutti coloro che ascolteranno il principe del cantautorato nostrano esibirsi sulle note immortali di classici come “La Donna Cannone” e “Rimmel”.

"Vorrei ringraziare sentitamente chi renderà possibile la nostra partecipazione ad un evento incredibile come la “Notte Rosa” – afferma il Direttore Generale dello IOR, Fabrizio Miserocchi – da un lato ci sono infatti i professionisti di Obiettivo Bellezza by Formart, con cui abbiamo già collaborato di recente in giornate di grande successo dedicate al nostro Progetto Margherita, il servizio di fornitura di parrucche per le donne in chemioterapia; dall’altro lato i nostri volontari, che ancora una volta dedicheranno tempo in maniera gratuita alla causa della lotta contro il cancro in Romagna, tempo che avrebbero potuto spendere in altro modo, magari partecipando alla festa assistendo ai bellissimi concerti della Riviera in prima persona. Si tratta di un format che si stacca un po’ dai canoni degli eventi di raccolta fondi cui siamo abituati, ma la cosa non ci spaventa: al contrario, ci permette di dialogare coi più giovani e di verificarne la grande sensibilità sul tema della malattia. La nostra sarà comunque una presenza discreta in quella che deve rimanere una grande festa per tutta la Romagna".

L’elenco completo di luoghi e orari osservati per venerdì 5 luglio:

Rimini, Piazzale Fellini, 19:30 – 00:00

Rimini, Piazzale Benedetto Croce (Bagno 59), 19:30 – 00:00

Riccione, Porto, 18:30 – 00:00

Riccione, Palazzo del Turismo, 19:00 – 00:00

Bellaria, Via Torre, 19:30 – 00:00

Cattolica, Via Matteotti angolo via Bovio, 18:00 – 00:00

Misano Adriatico, Lungomare Nord n.6 (Hotel Sole), 20:30 – 00:00

Viserba, Via Dati (Emporio Anni ’90), 19:30 – 00:00