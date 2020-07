La nuova rotatoria prende forma, chiusa la via Adriatica per asfaltatura

Lunedì 20 luglio, dalle 7.00 alle 19.00, sarà completamente chiusa al traffico la Via Adriatica in corrispondenza della nuova rotonda che regola il traffico all’incrocio con Via del Ciglio, meglio conosciuto anche come l’incrocio dei Go-kart. Saranno effettuati i lavori di asfaltatura che appena terminati garantiranno il pieno utilizzo della rotonda. Nei prossimi giorni si procederà con la segnaletica verticale e orizzontale, lavori che comporteranno solo limitazioni parziali al traffico. A coloro che, dalla Statale 16, dovranno dirigersi verso il centro di Cattolica si consiglia di utilizzare via Allende oppure la Litoranea passando dal centro di Misano. Si ricorda che la realizzazione dell’infrastruttura è a carico di privati, su aree del Comune e nell’ambito delle opere di urbanizzazione legate al comparto edilizio “C2-29 - zona Casacce” ed è uno snodo fondamentale per la zona sud di Misano Adriatico.

