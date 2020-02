La Perla verde si aggiudica le prossime tre edizioni del Festival del Sole

Riccione è sempre più una città che balla. La Perla verde, infatti, si aggiudica le prossime tre edizioni del Festival del Sole (2020, 2022 e 2024) manifestazione di ginnastica e danza coreografica di gruppo a livello internazionale che si svolge con cadenza biennale. La 15esima edizione del Festival si svolgerà dal 28 giugno al 3 luglio e vedrà la partecipazione di circa 5.800 atleti, provenienti da tutto il mondo che animeranno cinque arene. I palchi saranno creati pere l'occasione in piazzale Roma, arena Giardini, arena San Martino, arena Moro e arena Giovanni XXIII. E ci sarà uno spazio attrezzato per allenamenti e meeting al parco delle Magnolie, dove sarà anche possibile avere un punto ristoro, mentre la vendita di gadget e merchandising logati del Festival del Sole sarà possibile sia al Parco delle Magnolie che in piazzale Roma. La novità arriva dopo che la Giunta comunale, venerdì scorso, ha approvato l'accordo di contratto tra il Comune e l'Associazione dilettantistica Polisportiva Agi che si è dunque impegnata a realizzare le prossime tre edizioni della manifestazione da tenersi presumibilmente tra l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio fino al 2024. Sarà il Comune a fornire la collaborazione per la logistica inteso come tribune, gazebo e pedane (per una spesa massima di 55.000 euro). Il Comune concederà anche il Patrocinio.