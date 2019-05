La pioggia non ferma il convegno “Mille e una storia. Mille e un'immagine”

La pioggia non ha fermato la grande partecipazione di alunni e famiglie che hanno voluto essere protagoniste alle scuole primarie Ferrari per il convegno “Mille e una storia. Mille e un’immagine” organizzato da Centro Zaffiria in collaborazione con il Comune di Rimini e IC Centro Storico. Più di un centinaio le persone che, nonostante il cambio di programma che, causa maltempo, ha spostato nelle classi delle scuole le attività previste nelle strade del quartieire, hanno partecipato alla tre giorni.

Oltre al convegno, la tre giorni organizzata a Borgo Marina, ha visto la realizzazione di laboratori dedicati ai bambini e agli adulti, una caccia al tesoro interattiva, la realizzazione di opere d’arte open air e l'installazione lungo corso Giovanni XXIII di ottocento hulla hop colorati con le opere dei bambini delle scuole riminesi, a partire dagli alunni della elementare Ferrari e dai piccoli della scuola d'infanzia Gambalunga.