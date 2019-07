"La pista ciclabile è dissestata e pericolosa", la segnalazione di un cittadino

"La pista ciclabile lungo la Santarcangiolese è dissestata e pericolosa". A dare l'allarme sulle condizioni del tratto di strada è un residente di Santarcangelo che ha provveduto a segnalare la situazione sia al Comune della città clementina che al comando della Municipale, oltre alla Provincia e al Prefetto. "Tale dissesto - spiega in una missiva inviata alle autorità - mette in grave pericolo la circolazione soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l'incolumità dei pedoni che di lì transitano. Inoltre vi sono anche situazioni di pericolo che possono intervenire sulla Strada Provinciale dove vi sono i cordoli che delimitano la pista ciclabile dalla strada, che stanno implodendo che potrebbero creare ostacolo alla viabilità ordinaria. Per questo motivo Comune, Municipale, Provincia e Prefettura, nell'ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza della pista ciclabile, ricordando che, in caso di incidente a causa di detta insidia, sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della pista ciclabile, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva degli enti proprietari e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti".