La Polizia di Stato porta i doni ai bambini del Reparto di Pediatria Oncologica, Generale e Chirurgica

Questa mattina, in occasione delle imminenti festività natalizie, una rappresentanza dei poliziotti che lavorano presso la Questura di Rimini, la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e di Frontiera di Rimini ha incontrato i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini. Durante le settimane antecedenti l’iniziativa la Questura ha raccolto donazioni da tutto il personale di Polizia della provincia di Rimini per acquistare giochi che sono stati poi regalati ai bambini del reparto di pediatria oncologica, generale e chirurgica. I doni sono stati consegnati ai piccoli degenti da un Babbo Natale ‘’speciale’’, il quale tutto l’anno veste la divisa del poliziotto ed oggi quella rossa di Babbo Natale. Anche in questa occasione la Polizia di Stato ha voluto far sentire la propria vicinanza e mostrare solidarietà ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie non solo regalandogli dei giochi ma offrendogli un momento di gioia e di svago in questo periodo di difficoltà che stanno attraversando.Questa mattinata è stata emozionante per i poliziotti e di divertimento per i piccoli degenti, ma soprattutto è stata l’occasione per confermare che la Polizia di Stato non è solo sicurezza, prevenzione e controllo ma è anche portatrice di umanità, vicinanza e solidarietà.