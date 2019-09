La Polizia di Stato si prepara a celebrare San Michele Arcangelo. Il Santo è stato proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore. Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”. In occasione di tale ricorrenza, la Polizia di Stato a Rimini ha organizzato alle ore 11:00 di lunedì alla Chiesa di Santa Maria dei Servi in piazzetta dei Servi, una Santa Messa che verrà officiata dal cappellano della Polizia di Stato Padre Paolo Carlin, ed alla quale parteciperanno le Autorità Civili e Militari della città e il personale di polizia e dell’Amministrazione civile dell’Interno con i loro familiari.

L’iniziativa proseguirà, al termine della funzione, con un vin d'honneur in piazza Cavour ove verranno esposti anche alcuni dei veicoli con i quali la Polizia di Stato effettua quotidianamente i propri servizi sul territorio. Le celebrazioni, connesse alla ricorrenza del Santo Patrono, anche quest’anno saranno accompagnate dal “Family Day”, giunto alla quindicesima edizione. Tutti gli uffici e le strutture della Polizia di Stato saranno aperti alle famiglie dei poliziotti a motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.