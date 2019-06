La polizia interviene per una lite in discoteca e scopre un mercatino della droga

Verso le 16 di domanica il personale delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuto in una discoteca dove era stata segnalata una lite tra due persone. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato uno degli addetti alla sicurezza che aveva bloccato un giovane che tentava di scappare e ne era nato un parapiglia. Riportata la calma, il personale della polizia di Stato ha potuto ricostruire che il buttafuori, sospettando che un cliente stesse spacciando stupefacenti, lo aveva seguito fino nel bagno dove aveva assistito allo scambio della droga ed era intervenuto per bloccare la cessione. Il pusher, vistosi scoperto, aveva tentato la fuga ma era stato bloccato. Perquisito dagli agenti nelle tasche dello spacciatore, un 22enne di Ferrara, è stato trovato un vero e proprio minimarket della droga: dodici pasticche di Ecstasy (per un totale di grammi 4.9), sei dosi di Ketamina (per un peso totale in grammi 5.7), Cocaina (per un peso lordo di grammi 1.2) e Hashish (per un peso di grammi 6.5) oltre a 275 euro ritenuti il provento dello spaccio. Arrestato e portato in Questura, dopo una notte in camera di sicurezza il ferrarese è stato processato per direttissima lunedì mattina. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per il 22enne il divieto di dimora a Rimini in attesa della prossima udienza mentre la Divisione Anticrimine della Questura ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, da Rimini e Riccione per la durata di tre anni.