La polizia Municipale allontana una carovana di nomadi a Miramare

Era pronta ad accamparsi in via Marconi nelle vicinanze del mercato di Miramare la carovana nomade composta da diverse famiglie provenienti dalla provincia di Siracusa intercettata verso le ore 10,30 di questa mattina dalla pattuglia operante nel distaccamento di Miramare della polizia locale riminese impegnata nell’attività di controllo e monitoraggio del territorio. Non è stato semplice da parte degli agenti convincere le cinque famiglie ad allontanarsi con le loro quattro roulotte e un camper dal territorio del comune di Rimini, ma ci sono riusciti non prima però di aver fatto ripulire, insieme al recupero delle proprie cose, tutta l'area, così dal far tornare alle 12.20 la situazione alla normalità.



