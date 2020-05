La Prefettura dona all'Emporio Solidale mascherine e guanti

La Prefettura di Rimini, partner istituzionale del progetto #Emporiorimini, ha donato 2.000 mascherine e 2.000 paia di guanti per la messa in sicurezza degli operatori che operano all’interno della struttura di solidarietà. #Emporiorimini, il mercato solidale della Provincia di Rimini (www.emporiorimini.it), ha continuato e continua, infatti, a svolgere il suo servizio di assistenza alimentare per le famiglie in difficoltà, pur riorganizzando le modalità di distribuzione degli alimenti in funzione delle disposizioni di legge in riferimento all’emergenza Covid-19. In particolare, le operatrici preparano i pacchi viveri sulla base dei punti di ogni singolo nucleo familiare per consentire alle persone il ritiro fuori dalla sede della spesa ed evitare il contatto e l’affollamento. E’ stato inoltre attivato il pacco a domicilio per coloro che sono beneficiari dell’emporio ed impossibilitati ad usare mezzi pubblici o altro.

Le operatrici hanno, inoltre, contattato telefonicamente ogni nucleo familiare, sostenendo le famiglie con vicinanza e prossimità e cercando di usare cura e precauzione e raccogliendo le loro necessità. La flessibilità del progetto ha consentito di far sentire le persone meno sole e isolate. Tuttavia va segnalato che, in questo momento di grande difficoltà e di difficili approvvigionamenti, stanno terminando le scorte alimentari in magazzino. Chi volesse può sostenere #Emporiorimini con una donazione che, anche modesta, potrà essere certamente di grande aiuto concreto e immediato per acquistare i prodotti da distribuire alle famiglie.